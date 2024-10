Jonathan Milan il miglior italiano dell’anno, Tiberi in spolvero, Ganna fatica: il ranking UCI degli azzurri

La stagione del grande ciclismo si è ufficialmente conclusa e si è così definita la classifica mondiale di questa annata agonistica. La graduatoria stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale premia naturalmente lo sloveno Tadej Pogacar, che chiude da numero 1 del mondo con addirittura 11.655 punti: doppietta Giro d’Italia-Tour de France (vincendo sei tappe in entrambe le occasioni), trionfo ai Mondiali, sigillo in due Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia), affermazione alle Strade Bianche, terzo posto alla Milano-Sanremo sono stati gli acuti del fuoriclasse sloveno in un 2024 semplicemente 2024.

Il capitano della UAE Emirates ha chiuso con più di cinquemila punti di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, fermatosi a quota 6.072,57 con tanto di doppietta d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Brillante terza piazza per il belga Jasper Philipsen (4.790), che ha preceduto l’australiano Ben O’Connor (4.096) e l’olandese Mathieu van der Poel (4.053 con la doppietta Giro delle Fiandre-Parigi-Roubaix). A seguire lo svizzero Marc Hirschi, il danese Jonas Vingegaard, lo sloveno Primoz Roglic, l’eritreo Biniam Girmay e il belga Wout van Aert.

Jonathan Milan ha chiuso al 17mo posto ed è il migliore italiano. Il velocista friulano, fresco di trionfo nell’inseguimenti individuale ai Mondiali di ciclismo su pista, si è distinto in più occasioni nel corso di questa annata agonistica e ha vinto in ben undici occasioni: una tappa alla Volta Valenciana, due frazioni alla Tirreno-Adriatico, tre sigilli al Giro d’Italia, tre stoccate al Giro di Germania e due successi al Renewi Tour.

Antonio Tiberi ha invece chiuso al 38mo posto ed è il secondo italiano: il 23enne si è distinto al Giro d’Italia (quinto posto in classifica generale) e ha vinto il Giro del Lussemburgo. A seguire Alberto Bettiol (43mo) e Diego Ulissi (49mo), mentre Filippo Ganna ha faticato a ingranare (ha vinto una tappa al Giro d’Italia, i campionati italiani a cronometro e una frazione al Giro d’Austria) e si è fermato al 67mo posto dietro a Giulio Ciccone (61mo, spicca la terza piazza al Giro di Lombardia) e Luca Mozzato (66mo). In top-100 anche Matteo Trentin (81mo) e Vincenzo Albanese (99mo). Con questi risultati l’Italia ha chiuso al sesto posto nel ranking per Nazioni.

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

17. Jonathan Milan 2.397

38. Antonio Tiberi 1.656

43. Alberto Bettiol 1.538

49. Diego Ulissi 1.472

61. Giulio Ciccone 1.253

66. Luca Mozzato 1.238

67. Filippo Ganna 1.255,67

81. Matteo Trentin 1.068

99. Vincenzo Albanese 935

113. Edoardo Zambanini 859

120. Giulio Pellizari 804

123. Filippo Zana 785

154. Lorenzo Fortunato 652

156. Simone Velasco 646

161. Davide Piganzoli 613

162. Lorenzo Rota 610

166. Andrea Vendrame 596

173. Edoardo Affini 580,14

178. Filippo Baroncini 570

184. Giovanni Aleotti 554

196. Christian Scaroni 524,43

200. Davide De Pretto 518