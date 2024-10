John Korir vince la Maratona di Chicago con un tempo sensazionale! Sesto uomo della storia

John Korir ha vinto la Maratona di Chicago con l’eccezionale tempo di 2h02:43. Nel giorno in cui Ruth Chepngetich ha siglato il record del mondo femminile scendendo sotto il muro iconico delle due ore e dieci minuti, tra gli uomini è arrivato il sigillo di questo talentuoso keniano capace di dettare legge in maniera sontuosa.

Il 27enne, già terzo due anni fa in questa Major (ovvero le sei 42 km più importanti del mondo, le altre sono New York, Boston, Londra, Berlino, Tokyo), ha attaccato in maniera perentoria nei pressi del 33mo chilometro e ha intensificato progressivamente la propria azione, regalando spettacolo lungo le strade della metropoli statunitense.

John Korir ha rifilato oltre due minuti di distacco all’etiope Huseydin Esa (2h04:39) e al connazionale Amos Kipruto (2h04:50), rivolgendo poi un pensiero al compianto Kelvin Kiptum, che dodici mesi fa siglò il primato mondiale a queste latitudini (2h00:35) e che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 11 febbraio in seguito a un incidente stradale.

Il 27enne, che fino a oggi vantava un personale di 2h05:01 siglato proprio a Chicago, ha firmato il secondo tempo mondiale dell’anno (le liste stagionali sono guidate dal keniano Benson Kipruto con il 2h02:16 di Tokyo) ed è diventato il sesto uomo più veloce di sempre con il dodicesimo crono della storia.