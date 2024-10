Ruth Chepngetich nella leggenda: record del mondo di maratona, prima donna sotto le 2h10′! Demolito il muro

Ruth Chepngetich ha firmato il nuovo record del mondo nella Maratona, trionfando a Chicago con lo straripante tempo di 2h09:57. La fuoriclasse keniana si è esaltata sulle strade statunitensi, dominando quella che è una delle sei Major del calendario (ovvero le 42 km più importanti del mondo, le altre sono New York, Boston, Londra, Berlino e Tokyo) e abbassando di quasi due minuti il precedente primato (2h11:53, siglato dall’etiope Tigst Assefa il 24 settembre 2023 a Berlino).

La Campionessa del Mondo nel 2019, che vantava un personale di 2h14:18 siglato due anni fa proprio in questa metropoli americana, si è imposta per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2021 e del 2022 (mentre nel 2020 fu terza a Londra), senza dimenticarsi del secondo posto conseguito dodici mesi fa. Si tratta di un’impresa davvero monumentale firmata dall’africana: già il tempo di Assefa era surreale, quello odierno riscrive davvero ogni trattato di anatomia. La prima donna sotto le due ore e dieci minuti verrà ricordata per sempre, oggi è crollato uno dei più grandi muri dell’atletica al femminile.

La 30enne ha sfondato un’autentica barriera: oggi Ruth Chepngetich ha reso possibile l’impossibile, scrivendo una pagina di storia semplicemente memorabile. Ormai siamo in una nuova dimensione, l’evoluzione delle scarpe ha indubbiamente stravolto l’universo della corsa e gli atleti stanno continuamente crono che fino a poco fa sembravano appartenere alla fantascienza. Chicago si rivela così ancora terreno di caccia per chi punta al record del mondo, lo scorso anno ci riuscì il compianto Kelvin Kiptum, capace di un mirabolante 2h00:35: proprio alla sua memoria Chepngetich ha voluto dedicare il trionfo odierno.

La nuova primatista mondiale è scattata fin dalle prime battute e ha fatto gara solitaria. Vantaggio siderale sulle più immediate inseguitrici: l’etiope Sutume Asefa Kebede ha concluso al secondo posto con oltre sette minuti di distacco (2h17:32), mentre la keniana Irine Cheptal ha completato il podio (2h17:52). Prossimo appuntamento con le Major il 2 novembre, quando andrà in scena la Maratona di New York: spettacolo imperdibile nella Grande Mela con la 42 km più iconica del mondo.