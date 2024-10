Jasmine Paolini perde una posizione nel ranking WTA: sorpasso di Gauff, si allontana il record di Francesca Schiavone

Sarà necessario raschiare il barile. Jasmine Paolini si è consolata nel torneo di doppio a Pechino (Cina) insieme a Sara Errani. La conquista del titolo di doppio nel torneo 1000 cinese ha un significato speciale, in quanto le azzurre hanno conquistato l’accesso ufficialmente nelle WTA Finals riservato alle coppie. Una stagione eccezionale per le due tenniste italiane, visti i quattro titoli stagionali e citando soprattutto l’oro a Cinque Cerchi.

Tuttavia Paolini, con la sconfitta nel terzo turno per mano della polacca Magda Linette nel singolare, ha perso l’occasione di migliorare la propria classifica mondiale. La toscana è parsa decisamente stanca, ancor più di quello che era accaduto negli ottavi degli US Open 2024 contro la ceca Karolina Muchova. Per una tennista delle caratteristiche dell’azzurra, la dinamicità è essenziale.

Non essendo particolarmente alta, il riuscire a essere sempre in equilibrio sulla palla va a compensare il deficit fisico rispetto alle sue rivali. Quando questo aspetto viene a mancare, sicuramente si fa dura. E così, si spera di vederla nuovamente in forze in vista di questo finale di stagione dove potrebbe essere anche nelle Finals in singolo. Tuttavia, vista la vittoria finale di Coco Gauff a Pechino, l’azzurra ha perso una posizione nel ranking WTA.

Da domani, infatti, Jasmine sarà numero sei, dal momento che l’americana con il riscontro citato si è portata al n.4 della classifica mondiale. In questo modo, le possibilità che la toscana possa eguagliare il primato di Francesca Schiavone (n.4 del mondo, best ranking) non sono così tante, in considerazione della forma esibita dall’allieva di Renzo Furlan.

RANKING WTA (TOP-10)

1 Iga Świątek POL 9785

2 Aryna Sabalenka BLR 8716

3 Jessica Pegula USA 5945

4 Coco Gauff USA 5593

5 Elena Rybakina KAZ 5481

6 Jasmine Paolini ITA 5293

7 Qinwen Zheng CHN 4250

8 Emma Navarro USA 3698

9 Danielle Collins USA 3178

10Barbora Krejčíková CZE 3161