Jannik Sinner stacca Alcaraz nella classifica dei guadagni! Il più ricco nel 2024, ma il torneo in Arabia…

Jannik Sinner svetta in maniera perentoria in testa alla classifica dei guadagni sportivi, ovvero il Prize Money Ranking che prende in considerazione tutti i premi in denaro guadagnati dai tennisti per i risultati conseguiti nei vari tornei durante la stagione. Il fuoriclasse altoatesino ha infatti messo da parte 11,3 milioni di dollari statunitensi (circa 10,33 milioni di euro) e può ulteriormente incrementare il proprio bottino al Masters 1000 di Shanghai, toccando 11,6 milioni di dollari in caso di approdo alla finale e 12,4 milioni in caso di trionfo sul cemento cinese.

Jannik Sinner avrà poi tutta la possibilità di arricchire il proprio corrente tra il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals, dove sono previsti lauti montepremi. Il vincitore di Australian Open e US Open ha così ampiamente distanziato lo spagnolo Carlos Alcaraz, ieri eliminato dal ceco Tomas Machac a Shanghai e ora fermo a quota 9,03 milioni di dollari. Sono decisamente più lontani il tedesco Alexander Zverev (6,25 milioni), il russo Daniil Medvedev (4,8), lo statunitense Taylor Fritz (4,48) e il serbo Novak Djokovic (4,02).

Attenzione però al Six Kings Slam, ovvero il torneo di esibizione che si disputerà settimana prossima a Riyadh (Arabia Saudita). Sinner, Alcaraz, Medvedev, Djokovic saranno protagonisti insieme a Rafael Nadal e Holger Rune in una kermesse dal montepremi semplicemente faraonico: ogni partecipante porterà a casa 1,5 milioni di dollari, il vincitore festeggerà addirittura con 6 milioni di dollari, praticamente il doppio rispetto all’assegno mediamente garantito per l’apoteosi in uno Slam.

Va però specificato che quanto percepito in Medio Oriente non finirà nel Prize Money Ranking ufficiale, poiché ottenuto in un torneo al di fuori del circuito ATP. In questa graduatoria non sono chiaramente presenti emolumenti provenienti da altre fonti, come ad esempio i vari sponsor. Di seguito la classifica dei guadagnati dei tennisti aggiornata all’11 ottobre 2024.

PRIZE MONEY RANKING TENNIS (TOP-10, ALL’11 OTTOBRE 2024)

1. Jannik Sinner (Italia) 11,3 milioni di dollari

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 9,03

3. Alexander Zverev (Germania) 6,25

4. Daniil Medvedev (Russia) 4,8

5. Taylor Fritz (USA) 4,48

6. Novak Djokovic (Serbia) 4,02

7. Casper Ruud (Norvegia) 3,78

8. Andrey Rublev (Russia) 3,57

9. Alex de Minaur (Australia) 3,38

10. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3,13