Jannik Sinner si conferma eccezionale sul cemento: il dato nei Masters1000 è impressionante

Una tabella di marcia impressionante. Jannik Sinner prosegue nel suo incedere e quest’oggi ha raggiunto ancora una volta il penultimo atto di un Masters1000, nel caso si parla di quello di Shanghai (Cina), ed è la prima volta che l’altoatesino si spinge a questo turno. Pertanto, se andiamo a riavvolgere il nastro, i tornei 1000 nei quali l’azzurro è approdato almeno semifinale nel 2024 sono i seguenti:

In altre parole, negli otto 1000 andati in scena, il n.1 del mondo ha raggiunto in cinque circostanze il turno citato e questo certifica la sua costanza straordinaria nel 2024. Una continuità rappresentata da 63 vittorie e 6 sconfitte e da 43 affermazioni e 3 ko sull’hard. Legati a questi numeri, ve ne sono altri altrettanto importanti.

Il riferimento è alle vittorie nei singoli incontri dei tornei Masters1000 sul duro. Nella graduatoria che rappresenta i vincitori alltime, da quando cioè questo circuito di eventi è stato creato nel 1990, Sinner allo stato attuale delle cose è preceduto solo da tre giocatori. Il classe 2001 del Bel Paese ha vinto 51 partite e perse 15, pari a una percentuale del 77.3% e davanti a lui ci sono solamente Novak Djokovic (84.0%), Roger Federer (80.0%) e Andre Agassi (77.8%). Sinner si è messo alle spalle, per esempio, un “mostro sacro” come Pete Sampras (77.2%).

77.3 – Since the format’s inception in 1990, Jannik Sinner (77.3%, 51-15) now trails only three players for win% on hard court at ATP Masters 1000 events – Novak Djokovic, Roger Federer and Andre Agassi. Echelon.#RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/qiyFtG91Zs

