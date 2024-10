Jannik Sinner ha un vantaggio cospicuo su Carlos Alcaraz nel ranking ATP: cos’è cambiato dopo la finale di Pechino

Jannik Sinner ha perso 490 punti nel ranking ATP rispetto a Carlos Alcaraz nell’ultima settimana: lo spagnolo ha infatti vinto il torneo ATP 500 di Pechino battendo proprio l’italiano in finale e così il fuoriclasse altoatesino non ha potuto difendere il trionfo dello scorso anno sul cemento cinese, lasciando sul piatto 170 punti contro i 320 guadagnati dall’iberico. L’azzurro ha perso il terzo testa a testa con l’iberico nel corso di questa annata agonistica, dopo i ko rimediati al Masters 1000 di Indian Wells e al Roland Garros, ma resta saldamente il numero 1 del mondo.

Jannik Sinner svetta infatti al comando della graduatoria internazionale con 11.010 punti e ha quattromila lunghezze esatte di margine nei confronti di Carlos Alcaraz, che occupa la seconda piazza con 7.010 punti dopo aver operato il sorpasso ai danni del tedesco Alexander Zverev (terzo con 6.705 punti, davanti al serbo Novak Djokovic e al russo Daniil Medvedev). Il margine è invece più risicato nella Race, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti in stagione: 9.340 punti per il 23enne e 6.520 punti per il 21enne.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto due Slam a testa: Australian Open e US Open per l’azzurro, Roland Garros e Wimbledon lo spagnolo. Il nostro portacolori è stato però più continuo negli altri tornei: semifinale al Roland Garros, quarti di finale a Wimbledon, vittorie al Masters 1000 di Miami e di Cincinnati, affermazioni negli ATP 500 di Rotterdam e Halle, semifinali al Masters 1000 di Indian Wells e di Montecarlo.