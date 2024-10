Jannik Sinner a una partita dal montepremi da record mondiale! Quanti soldi guadagna al Six Kings Slam? Scenario da favola

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in una partita ad altissima tensione e di elevatissima caratura agonistica, riuscendo così a qualificarsi alla finale del Six Kings Slam. Dopo aver surclassato il russo Daniil Medvedev in due rapidissime frazioni, il numero 1 del mondo ha avuto bisogno di tre set per risolvere la contesa contro il numero 4 del ranking ATP e meritarsi l’accesso all’atto conclusivo del torneo di esibizione in corso di svolgimento a Riad (Arabia Saudita).

Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-7(0), 6-4 dopo 2 ore e 27 minuti di autentica battaglia andata in scena sul cemento mediorientale, battendo il fenomeno serbo per la quarta volta consecutiva (anche se il risultato odierno non finirà tra i precedenti a livello statistico, poiché l’evento non fa parte del circuito ATP), ad appena quattro giorni di distanza dall’affermazione verso il trionfo al Masters 1000 di Shanghai.

Il 23enne prosegue così la propria cavalcata e sabato 19 ottobre (ore 20.00) tornerà in campo per disputare la finale contro il vincente del derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal: si materializzerà il grande confronto con il numero 2 del ranking ATP oppure andrà in scena il sempre affascinante testa a testa con una delle grandi icone del tennis? Sarà l’ultima partita dell’azzurro prima di una breve pausa che precederà il Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Il Six Kings Slam non mette in palio punti per il ranking, ma tutti i giocatori desiderano fare bene perché è previsto un montepremi sontuoso e che non ha eguagli: i sei partecipanti hanno infatti già intascato un assegno da 1,5 milioni di dollari statunitensi a testa (circa 1,38 milioni di euro). Jannik Sinner ha già portato a casa questa cifra, che non è incrementata con la qualificazione alla semifinale e che non aumenterà con l’approdo alla finale.

Il fuoriclasse altoatesino può però puntare al jackpot totale: chi vincerà il torneo, infatti, guadagnerà addirittura 6 milioni di dollari (circa 5,52 milioni di euro). Stiamo parlando di una emolumento semplicemente da capogiro e che fa gola a tutti i giocatori, anche perché questi importi non si vedono da nessuna parte nell’universo sportivo (intesi come premi di gara per un singolo giocatore) e cambiano davvero volto a un’intera carriera (dal punto di vista economico, si intende).

Jannik Sinner ha guadagnato praticamente la metà di quella cifra quando quest’anno ha vinto i suoi primi Slam: il sigillo agli Australian Open era valso 2,2 milioni di dollari e l’apoteosi agli US Open aveva garantito 3,6 milioni di dollari. Lo aveva nei fatti emulato Carlos Alcaraz dettando legge tra Roland Garros (2,7 milioni) e Wimbledon (3,6 milioni).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER AL SIX KINGS SLAM?

1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,38 milioni di euro) per la semplice partecipazione.

6 milioni di dollari statunitensi (circa 5,52 milioni di euro) in caso di vittoria.