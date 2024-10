Italia-Israele oggi, Nations League: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni

Oggi, lunedì 14 ottobre, la Nazionale italiana di calcio torna in scena nella Nations League. Gli azzurri affronteranno Israele (ore 20:45 diretta tv su Rai 1 HD) allo Stadio Friuli di Udine nel quarto impegno del girone 2 della Lega A. La formazione allenata da Luciano Spalletti è in vetta al raggruppamento con 7 punti, frutto delle vittorie a Parigi contro la Francia e a Budapest contro la compagine israeliana e del pari (2-2) contro il Belgio all’Olimpico di Roma.

Gli azzurri, dunque, andranno a caccia del terzo successo in questa rassegna, volendo riscattarsi dal pareggio citato contro i Diavoli Rossi. Una partita dall’andamento particolare, perché giocata in maniera egregia dalla truppa di Spalletti, in vantaggio 2-0, prima di rimanere in 10′ per l’espulsione di Lorenzo Pellegrini. Un cartellino rosso che ha cambiato il corso degli eventi.

Il tecnico toscano dovrebbe dar continuità al 3-5-2 delle ultime uscite e vi potrebbero essere dal 1′ Giacomo Raspadori al fianco di Retegui, a segno nella partita contro i belgi. Sugli esterni i cursori attesi sono Andrea Cambiaso e Destiny Udogie, mentre in cabina di regia la scelta potrebbe ricadere su Nicolò Fagioli. Da capire se ci sarà l’impiego nella posizione di mezzala del 20enne della Roma, Niccolò Pisilli, che ha fatto il suo esordio in Nazionale nella partita dell’Olimpico.

La partita tra Italia e Israele, quarto incontro del gruppo 2 della Lega A della Nations League 2024-2025 di calcio, andrà in scena oggi, lunedì 14 ottobre a partire dalle 20.45 allo Stadio Friuli di Udine, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

ITALIA-ISRAELE NATIONS LEAGUE IN TV

Lunedì 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Israele allo Stadio Friuli di Udine – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA ITALIA-ISRAELE NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ISRAELE

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pisilli, Udogie; Raspadori, Retegui. Ct. Spalletti.

Israele (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. Ct. Simon.