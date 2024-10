Italia fermata dal Belgio a Roma in Nations League: 2-2, azzurri in 10 per quasi un’ora

Un pari con tanto amaro in bocca per la Nazionale italiana di calcio, nel terzo impegno della Nations League 2024-2025. Gli azzurri, impegnati allo Stadio Olimpico di Roma, sono stati fermati dal Belgio sullo score di 2-2. Una partita che si era messa splendidamente per gli azzurri, a segno con Andrea Cambiaso dopo 1′ di gioco e Mateo Retegui al 24′.

L’espulsione però al 38′ di Lorenzo Pellegrini, per una brutta entrata su Arthur Theate, ha costretto gli uomini di Luciano Spalletti a giocare quasi un’ora in dieci e i Diavoli Rossi hanno concretizzato la loro rimonta con le marcature di Maxim De Cuyper al 42′ e di Leandro Trossard al 61′. Nazionale costretta chiaramente sulla difensiva nella ripresa, ma comunque in grado di portare a casa un risultato utile. Visto il successo esterno della Francia contro Israele, i transalpini sono a -1 dai nostri portacolori in vetta alla classifica del gruppo 2 della Lega A. L’Italia tornerà in campo il 14 ottobre contro gli israeliani, allo Stadio Friuli di Udine.

PRIMO TEMPO – Spalletti opta per un 3-5-1-1: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Tedesco risponde con un 4-2-3-1: Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. Dopo neanche un minuto la Nazionale è in vantaggio. Dimarco si lancia sull’out sinistro e fa partire un cross al bacio per l’accorrente Cambiaso: conclusione ravvicinata, salvataggio di Casteels e tap-in vincente del giocatore della Juventus. Azzurri on fire e al 6′ pericolosi: lungo lancio di Bastoni per l’inserimento di Frattesi, Casteels poco deciso nell’uscite ed è Theate a liberare in angolo. Al 9′ primo squillo dei belgi: Openda crea qualche grattacapo, ma è bravissimo Dimarco a recuperare e a favorire l’intervento di Donnarumma. Al 17′ Nazionale in evidenza: Pellegrini vede bene Dimarco, ma il suo servizio non è sufficientemente preciso. La squadra di Spalletti palleggia bene e al 24′ c’è il raddoppio: cambio campo straordinario di Dimarco per Cambiaso, che al limite dell’area si accentra e fa partire un tiro di sinistro. C’è la respinta del portiere e Retegui è pronto per gonfiare la rete. Alla mezz’ora Italia vinca al tris, con la combinazione Tonali-Dimarco a innescare Frattesi, impreciso in fase conclusiva. Al 38′ però cambia tutto: intervento scriteriato di Pellegrini sulla caviglia di Theate e rosso per il giocatore della Roma. Tre minuti dopo il Belgio accorcia le distanze con De Cuyper: grande schema Tielemans-Trossard su palla inattiva e micidiale è il sinistro del terzino. Termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Si parte e al 48′ palla gol per gli azzurri: incursione di Frattesi, lanciato splendidamente da Bastoni, dribbling su Theate e sinistro alto. Il Belgio alza il baricentro e al 61′ è pericoloso: giravolta in area di Doku, pescato da De Ketelaere, e destro rimpallato sopra la traversa da Di Lorenzo. Un minuto dopo il pari degli ospiti: angolo lungo di De Cuyper, sponda aerea del liberissimo Faes e zampata volante da due passi di Trossard che non dà chance a Donnarumma. Un minuto più tardi intervento incauto di Bastoni in area di rigore, che per fortuna non ha conseguenze. Al 71′ Belgio vicino al terzo gol: conclusione mancina di De Cuyper dal limite e deviazione di poco a lato di Openda, con Donnarumma spiazzato. Girandola di cambi e gioco molto spezzettato che non portano a nulla. Dopo 6′ di recupero, il fischio finale sul 2-2.