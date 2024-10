Italia-Belgio oggi, Nations League calcio: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni

Oggi giovedì 10 ottobre (ore 20.45) si gioca Italia-Belgio, match valido per la fase a gironi della Nations League di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma dopo aver vinto le due partite disputate nel mese di settembre, tra l’altro entrambe disputate in trasferta: prima la grande impresa contro la Francia a Parigi, poi l’affermazione su Israele in campo neutro. I ragazzi del CT Luciano Spalletti si trovano al comando del proprio raggruppamento e puntano a proseguire la striscia positiva.

La nostra Nazionale sarà attesa da un compito ostico di fronte al proprio pubblico, contro un avversario impegnativo che nella passata finestra aveva regolato Israele e poi era crollato per 2-0 nella tana dei Galletti. L’Italia insegue il terzo sigillo consecutivo per muovere un altro passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata soltanto alle prime due classificate del raggruppamento. Sarà il primo di due incroci ravvicinati, visto che lunedì si tornerà in campo a Udine per fronteggiare Israele.

Spalletti dovrebbe riproporre nuovamente il 3-5-1-1 con Donnarumma tra i pali, protetto dalla difesa a tre composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Nel cuore del centrocampo dovrebbero giocare Ricci, Frattesi e Tonali, mentre sugli esterni spazio a Cambiaso e Dimarco. Pellegrini tra le linee a sostegno dell’unica punta Retegui. Il Belgio del CT Tedesco sarà privo della stella Lukaku e così il terminale offensivo dovrebbe essere Openda in un 3-4-2-1 sorretto dai trequartisti De Ketelaere e Doku.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, match valido per la fase a gironi della Nations League di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Rai 1, in diretta streaming gratis su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO NATIONS LEAGUE OGGI

Giovedì 10 ottobre

Ore 20.45 Italia-Belgio – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BELGIO

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.

BELGIO (3-4-2-1): Casteels; Debast, Faes, Theate; Castagne, Tielemans, Mangala, De Cuyper; De Ketelaere/Trossard, Doku; Openda.