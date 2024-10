Ineos Britannia accorcia le distanze in America’s Cup! New Zealand soffre il vento lieve e sbaglia in partenza: 1-4

Ineos Britannia approfitta del primo vero passo falso di Emirates Team New Zealand e si impone nella quinta regata della 37ma America’s Cup, in corso di svolgimento nelle acque di Barcellona. Il Challenger of Record, vincitore della Louis Vuitton Cup 2024 (battendo in finale Luna Rossa Prada Pirelli per 7-4), si sblocca così dopo quattro sconfitte consecutive ed evita perlomeno un eventuale cappotto in favore dei Kiwi.

Gara-5 si è decisa di fatto ancor prima della partenza effettiva, quando la barca neozelandese è caduta dai foil nella fase di pre-start (a circa un minuto e mezzo dal via) in condizioni di vento leggero lasciando campo libero a Britannia. Sir Ben Ainslie non si è fatto sfuggire quest’occasione d’oro, costruendo un vantaggio abissale nelle fasi iniziali per poi gestire agevolmente la situazione nel momento in cui Taihoro è tornata a volare.

Nel frattempo Ineos aveva accumulato quasi due chilometri di margine su New Zealand, non commettendo errori di rilievo e concentrandosi esclusivamente sulla necessità di rimanere sempre sui foil senza correre rischi. Le condizioni del campo di regata sono poi progressivamente migliorate, con un vento un po’ più sostenuto (10-12 nodi) che ha ulteriormente facilitato il compito dei britannici.

Peter Burling e compagni, dopo il disastro iniziale, hanno recuperato terreno dimostrando comunque il potenziale dello scafo neozelandese senza però riuscire a rimettere in discussione l’esito del match race. Britannia si è aggiudicata gara-5 con un vantaggio al traguardo di 1’18”, ma New Zealand resta avanti 4-1 nella serie che mette in palio la Vecchia Brocca.