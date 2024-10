Il tabellone di Jasmine Paolini a Ningbo. Possibile derby con Errani, tanti ostacoli impervi verso la finale

Jasmine Paolini sarà la testa di serie numero 1 del tabellone del torneo WTA 500 di Ningbo, che andrà in scena dal 14 al 20 ottobre sul cemento della località cinese. La tennista italiana proseguirà la propria avventura in terra asiatica, dopo essere uscita ai sedicesimi di finale a Pechino e aver perso ai quarti di finale a Wuhan. La numero 6 del ranking ATP, ma quarta nella Race che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti nel corso di questa stagione, si rimetterà in gioco e cercherà di farsi largo nel torneo, con il chiaro intento di migliorare ulteriormente la propria classifica e di avvicinarsi in maniera pimpante alle WTA Finals.

Jasmine Paolini usufruirà di un bye al primo turno e risulta già qualificata agli ottavi di finale, dove potrebbe trovare la sua amica e compagna di doppio Sara Errani, insieme a cui ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. La veterana dovrà però battere la britannica Katie Boulter (numero 34 del circuito) per mandare effettivamente in scena questo derby tricolore. Paolini ha vinto i due precedenti disputati contro l’attuale numero 88 del mondo, che è passata attraverso le qualificazioni: 6-2, 3-6, 6-3 nelle qualificazioni di Bogotà nel 2019; 6-1, 6-0 nei sedicesimi di finale di Stoccarda pochi mesi fa.

Guardando più in là nel tabellone, ci potrebbe essere un quarto di finale contro la spagnola Paula Badosa (numero 15 del circuito), attesa dalla russa Diana Shnaider e poi dalla vincente della sfida tra la cinese Wang e la russa Kamilla Rakhimova. L’asticella si alzerebbe ulteriormente in vista di un’ipotetica semifinale, dove le rivali più accreditate sarebbero la statunitense Emma Navarro (numero 8 del ranking WTA) e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (numero 10). Dall’altra parte del tabellone spiccano la russa Daria Kasatkina (numero 11), la ceca Barbora Krejciikova (numero 13), la russa Anna Kalinskaya (numero 12) e la cinese Qinwen Zheng (numero 7, contro cui Paolini ha perso i quarti a Wuhan).

POSSIBILE TABELLONE JASMINE PAOLINI A NINGBO

Primo turno: BYE

Ottavo di finale: Errani/Boulter

Quarti di finale: Badosa/Shnaider/Wang/Rakhimova

Semifinale: Navarro/Haddad Maia

Finale: Kasatkina/Krejcikova, Kalinskaya/Zheng