Il Milan rompe il ghiaccio in Champions League, la Juventus inciampa con lo Stoccarda, Bologna ko

Una vittoria e due sconfitte per le squadre italiane impegnate in Champions League. Il Milan ha battuto il Brugge per 3-1 di fronte al proprio pubblico di San Siro: Pulisic ha aperto le marcature al 31′, i rossoneri sono poi rimasti in superiorità numerica a partire dal 40′ per l’espulsione inflitta a Onyedika e così nella ripresa è arrivata la doppietta di Reijnders dopo il momentaneo pareggio firmato da Sabbe al 51′. Si tratta del primo successo stagionale in Europa per i meneghini, che si rilanciano così in classifica generale.

La Juventus ha invece perso contro lo Stoccarda per 1-0 all’Allianz Stadium: i bianconeri restano in 10 per il finale dopo il doppio giallo inflitto a Danilo, Millot sbaglia il rigore all’86mo minuto e in pieno recupero ci pensa Toure a regalare il successo ai tedeschi e a infliggere la prima battuta d’arresto alla formazione italiana dopo due successi. Il Bologna ha tenuto testa all’Aston Villa fino al 55′, poi gli inglesi hanno sbloccato il risultato con McGinn e al 64′ Duran ha firmato il raddoppio: 2-0 per i padroni di casa e secondo ko di fila per i felsinei.

Il Real Madrid ha sconfitto il Borussia Dortmund per 5-2, recuperando il doppio svantaggio nei ultimi trenta minuti con tripletta di Vinicius Junior e le reti di Rudiger e Lucas. L’Arsenal ha regolato lo Shakhtar Donetsk per 1-0, il Monaco ha liquidato la Stella Rossa per 5-1, il Girona ha avuto la meglio sullo Slovan Bratislava per 2-0, lo Sporting Lisbona si è imposto sul campo dello Sturm Graz per 2-0, pareggio per 1-1 per PSG e PSV Eindhoven.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE CALCIO OGGI

Milan-Brugge 3-1

Monaco-Stella Rossa 5-1

Arsenal-Shakhtar Donetsk 1-0

Aston Villa-Bologna 2-0

Girona-Slovan Bratislava 2-0

Juventus-Stoccarda 0-1

PSG-PSV Eindhoven 1-1

Real Madrid-Borussia Dortmund 5-2

Sturm Graz-Sporting Lisbona 0-2