Hockey pista, presentata la Serie A1 2024-2025: tante certezze e piccole novità

Si ricomincia: sabato 12 ottobre partirà ufficialmente il campionato di Serie A1 2024-2025 di hockey su pista, rassegna ormai arrivata all’edizione numero 102. Nelle scorse ore la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha confermato la partecipazione di tutti i roster, pronti a lottare per conquistare un titolo per adesso nelle mani di Forte dei Marmi.

Come sappiamo la stagione sarà contrassegnata da 26 giornate di regular season. Ci sarà un solo turno infrasettimanale, quello del 13 novembre. La serie di match di andata si chiuderà il 4 gennaio, al termine della quale saranno selezionate le otto squadre che parteciperanno alla Coppa Italia.

Varia la formula, che cambia per qualche piccolo particolare comunque rilevante: nei play-off, infatti, la prima e la terza partita (e la quinta in caso di semifinali e finale) saranno svolte in casa della miglior classificata in regular season, mentre la seconda (e la quarta) in casa della peggio classificata.

Le squadre iscritte al Campionato di Serie A1 2024-2025 sono Ubroker H. Bassano 1954, Innocenti Costruzizoni Follonica H. 1952, Canniccia Motor Club Versilia H.Forte, Indeco A.F.P. Giovinazzo, C.P. Grosseto 1951, Amatori Wasken Lodi, Tierre Chimica Montebello H.P., Teamservice Car H.R.C. Monza, TR Azzurra Novara, Telea Medical Sandrigo H., Hockey Sarzana, Hockey Trissino, Why Sport H.C. Valdagno e GB Mec C.G.C. Viareggio.

In occasione della prima giornata i campioni d’Italia di Forte dei Marmi sfideranno in trasferta la TR Azzurra di Novara. Trissino, altro team candidato allo scudetto, farà visita invece al Bassano in uno degli incontri di cartello.