Hockey ghiaccio: Val Pusteria si prende un bel successo nell’ICE League

La domenica sera della prima fase dell’ICE Hockey League 2024-2025 ha visto il Val Pusteria esultare, al termine di una partita giocata e vinta fra le mura amiche, per 6-4 contro l’EC iDM Wärmepumpen VSV.

Gara da “montagne russe”. Padroni di casa inizialmente in svantaggio, poi capaci di riacciuffare la partita e di dilagare, fra primo e secondo periodo, sino al 5-1, con le reti di Conci – due volte -, Wesley, Purdeller e Findlay.

Terzo periodo però di grande sofferenza, con gli austriaci in grado di tornare in partita. Rientro sul 5-3 degli ospiti, successivamente rete scaccia pericoli di Petan, prima del 6-4 finale firmato da Hancock.

Con questa vittoria, Val Pusteria sale al settimo posto nella classifica del torneo, per effetto di 9 match disputati, 4 vinti (di cui 1 all’overtime) e 5 persi; totale di 11 punti. A guidare la graduatoria sono i Moser Medical Graz99ers a 19.

L’ICE Hockey League tornerà in calendario con i suoi match venerdì prossimo. In pista tutte e tre le italiane: lo stesso Val Pusteria (sulla pista dei magiari dell’Hydro Fehervar AV 19) e poi sia Bolzano (che sarà di scena in casa dei Moser Medical Graz99ers a 19) sia Asiago (che riceverà i Red Bull Salisburgo).