Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vittorie per Bolzano e Val Pusteria, cade Asiago

Si chiude con due vittorie e una sconfitta di misura il venerdì sera della ICE Hockey League 2024-2025. Bolzano, infatti, vince largamente in casa di Lubiana, quindi Val Pusteria stende Salisburgo agli shoot-out, mentre Asiago viene fermato da Vienna.

Bolzano passa in casa dell’Olimpia Lubiana con il punteggio di 5-2. La prima frazione vede i Foxes sbloccare il punteggio con Hults dopo 3:06, quindi gli sloveni pareggiano i conti con Pance al 18:49. Dopo un secondo periodo che lascia le cose invariate, nel terzo tempo gli altoatesini dominano la scena. Prima segnano il 2-1 con Finoro al 47:04, quindi allungano sul 3-1 con Bradley al 48:25. Lubiana torna in partita con Tomazevic al 49:07, prima che Frigo al 55:36 e Gazley al 56:47, fissino il punteggio sul 5-2.

Val Pusteria passa per 6-5 in casa dei Red Bull Salisburgo dopo shoot-out. Sono proprio i giallo-neri a passare in vantaggio dopo 8:01 con Findlay, prima che Bourke e Auer portino sul 2-1 i padroni di casa. Si passa al secondo periodo e di nuovo Bourke (25:28 e 29:28) fanno volare gli austriaci sul 4-1.

Nel momento più complicato arriva la reazione dei Lupi. Traversa segna il 2-4 al 30:15, quindi Wesley accorcia ulteriormente con il 3-4 al 32:15. I Red Bull rispondono ancora e vanno a segno con Robertson al 33:37 per il 5-3. Nel terzo periodo i giallo-neri cambiano marcia e, prima segnano il 5-4 con Coulter al 44:10, quindi arriva il 5-5 con Findlay al 48:06. La sfida passa all’overtime, ma sono gli shoot-out a decidere il match in favore di Val Pusteria.

Asiago, invece, cade in casa di Vienna per 2-1. I padroni di casa sbloccano il punteggio con Willms al 16:26. Dopo una seconda frazione chiusa a reti bianche, i Capitals allungano con Franklin al 48:37. Asiago prova a tornare in partita al 49:13 con Kaspick ma ormai è troppo tardi e la vittoria va agli austriaci.

Negli altri incontri Villach supera Vorarlberg per 5-3, quindi Graz piega Innsbruck con il punteggio di 3-2.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024-2025