Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vittorie di Bolzano e Asiago, crolla Val Pusteria a Fehervar

Serata importante per quanto riguarda l’ICE Hockey League 2024-2025. Sei i match in programma con le tre squadre italiane che sono scese tutte sul ghiaccio. Val Pusteria crolla in casa di Fehervar, Bolzano vince in quel di Graz mentre Asiago domina contro i Red Bull Salisburgo.

AV 19 FEHERVAR-VAL PUSTERIA 6-1: dominio dei magiari che chiudono avanti già il primo tempo sul 3-1 (per gli altoatesini a segno Akeson al 13:08), prima di allungare con un’altra rete nel secondo periodo e due nel terzo.

GRAZ99ERS-BOLZANO 2-3: austriaci che passano in vantaggio con Haudum dopo 1:18, ma gli altoatesini ribaltano tutto con Salinitri all’8:35, quindi 2-1 con DiGiacinto al 12:42. Harnisch pareggia i conti per i padroni di casa al minuto 27:15, ma Spornberger regala il successo ai Foxes al 49:46.

ASIAGO-RED BULL SALISBURGO 5-1: tutto facile per i veneti che passano a condurre dopo 4:52 con Turnbull, quindi 2-0 al 21:46 con Fram. 3-0 con Saracino al 33:28, prima del 4-0 di Gennaro al 42:46. Asiago chiude con il 5-0 di Moncada al 55:15 prima del gol della bandiera di Thaler al 57:20.

Negli altri incontri: Black Wings Linz-HK Olimpia Lubiana 4-2, Vienna Capitals-Villach 3-4 dopo shoot-out, Vorarlberg-HC Innsbruck 1-2.