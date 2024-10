Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League netto ko di Val Pusteria a Salisburgo

Un solo match nella serata di ICE Hockey League 2024-2025 ma con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Val Pusteria, infatti, era in azione in casa dei Red Bull Salisburgo per una sfida di estrema importanza che, tuttavia, ha visto una rovinosa sconfitta 7-3 per i giallo-neri altoatesini.

RED BULL SALISBURGO-VAL PUSTERIA HOCKEY 7-3

Match subito in salita con la rete degli austriaci di Bourke dopo 5:50 minuti. I Lupi, però, pareggiano subito i conti con Lacroix al 10:34. Il primo periodo, però, si chiude con i Red Bull che vanno a segno di nuovo con Kraus (13:17) e Schneider (19:55) per il 3-1.

Nel secondo tempo riscossa dei giallo-neri che tornano in parità grazie alle reti di Bourammn (21:01) e Akeson (33:45) per il 3-3 che manda in archivio la frazione.

L’ultimo periodo, invece, è un monologo di Salisburgo. Prima arriva il 4-3 di Schneider (50:03), quindi il match si chiude sul 7-3 con le marcature di Hochkofler (54:39, Thaler (54:53) e Robertson (58:44).

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024-2025