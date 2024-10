Hockey ghiaccio, Renon e Unterland Cavaliers vincono in Alps Hockey League. Vipiteno e Cortina ko

Ben 5 i match in programma nella serata di Alps Hockey League 2024-2025 con 4 squadre italiane impegnate, 2 delle quali in un importante derby. Successo importante per Renon che passa con il punteggio di 3-1 in casa di Jesenice con le reti di Lobis (4:22), Cuglietta (24:32) e Ohler (33:23).

Cade, invece, Vipiteno 3-4 in casa di Bregenzerwald. Vantaggio immediato degli austriaci dopo soli 42 secondi con Lipsberg, quindi i Broncos ribaltano tutto con Zecchetto (3:55) e Sorauf (6:50). I padroni di casa tornano avanti con Konig (28:55) e Metzler (38:16), quindi allungano con Fadyeyev al 46.31. Vipiteno accorci le distanze con Hasler al 51:26 ma è troppo tardi.

Era in scena anche il derby tra Unterland Cavaliers e Cortina con il successo dei padroni di casa per 4-1. Vantaggio degli ampezzani con Panciera al 7:08, quindi Cavaliers che ribaltano i conti con Murkieks (34:23) e Samitis (35;02). Nel finale c’è tempo anche per la rete del 3-1 dei padroni di casa con Murnieks al 55:40, quindi il 4-1 di

Negli altri incontri successo per Sisak in casa di Salisburgo per 3-0 e Eisbaren che passa 5-4 in casa di Kitzbuehel.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2024-2025