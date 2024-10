Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo di Cortina in casa di Vipiteno

Un solo match in scena in questa serata di Halloween per quanto riguarda la Alps Hockey League 2024-2025 e, tra le altre cose, si trattava di un derby di grande interesse. Si sfidavano, infatti, i Vipiteno Broncos e SGC Cortina. Il risultato ha visto il successo degli ampezzani per 3-1.

VIPITENO BRONCOS-SGC CORTINA 1-3

Il match prende il via con il vantaggio dei padroni di casa con Krusselburger dopo 7:29, quindi pareggio di Cortina con Lehtonen al 10:52. Passano a condurre gli ospiti con Saha al 29:39, quindi 3-1 finale con Lacedelli al 59:22.