Hockey ghiaccio: nel sabato sera dell’Alps League vincono i Cavaliers. Ko per Merano

Un altro dei sabato sera della prima fase dell’Alps Hockey League 2024-2025 si è concluso. Per le squadre italiane il bilancio è agrodolce: frutto di un derby, che ovviamente ha visto una formazione prevalere sull’altra, e di una sconfitta.

L’incrocio fra i Vipiteno Broncos e gli Unterland Cavaliers premia gli ospiti, che in trasferta si impongono per 1-4. Murnieks e Pichler aprono il tabellino, Zecchetto prova a far tornare sotto i padroni di casa, ma nel terzo periodo Kaufmann e Samitis (regime di “Empty Net”) chiudono i conti.

Cede in casa dei KHL Sisak invece Merano, con lo score di 4-2. La compagine italiana va addirittura in vantaggio con Skalde venendo però rimontata e superata sino al 3-1. Poi il 3-2 di Pietroniro a cinque minuti dalla fine, seguito però dal 4-2 definitivo di Idzan.

Domani, per quanto riguarda il calendario dell’Alps Hockey League, due partite in agenda: Renon-Cortina e HK RST Pellet Celje-Merano.

La classifica del torneo, in questa prima fase, vede sempre in testa l’Adler Stadtwerke Kitzbühel: primo con 24 punti raccolti in 10 partite disputate. La migliore delle italiane è il Gherdeina: 17 punti in 11 partite.