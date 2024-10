Hockey ghiaccio: Merano super l’Unterland nel derby di Alps League. Sorride Vipiteno

Va in archivio il giovedì sera dedicato al Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio. Quattro le squadre italiane impegnate quest’oggi, due delle quali in lizza in un divertentissimo derby. Assenti di fatto solo Gherdeina e la seconda della classe Renon, attesa in pista il prossimo 24 ottobre.

Lo scontro interno è stato tra Merano e Unterland; una disputa risolta ai supplementari con l’importante successo della compagine veneta, passata per 3-2 dopo aver terminato il tempo regolamentare con il parziale di 2-2. A mettere a referto il sigillo della vittoria è stato Pietroniro al 4:26, su assist di Gellon e Ishida.

Sorride anche Vipiteno, autore di un vero e proprio blitz in casa del Celje. I trentini nello specifico si sono imposti per 4-6, prendendo il largo nel terzo periodo, dove hanno segnato ben quattro reti. Sconfitta invece per Cortina, caduta tra le mura dello Zeller Eisbaren per 4-1 dopo una sfida combattuta e caratterizzata dal dominio della squadra di casa nell’ultimo atto.

Il Campionato Alps League tornerà sabato 19 ottobre.