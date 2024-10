Hockey ghiaccio: colpo del Gherdeina in Alps League. Bene l’Unterland

Un sabato ricco di impegni per le squadre italiane quello conclusosi quest’oggi nel Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio e terminato con un bilancio di due vittorie e due sconfitte.

A sorridere più di tutte è certamente Gherdeina, artefice di un davvero importante successo in esterna ai danni del Salzburg II, domato in trasferta per 5-7. Il trionfo ha consentito alla squadra altoatesina di salire a quota 14 punti in classifica, validi per il quarto posto provvisorio. Molto bene anche l’Unterland, vincitore in casa del Bregenzerwald per 2-3.

Cade invece Vipiteno, il quale ha dovuto cedere il passo tra le mura amiche allo Zeller Eisbaren per 1-3. Disputa complicatissima infine per Merano, che niente ha potuto per fermare Kitzbuhel, corsaro in Alto Adige per 2-5.

L’Alps League tornerà domani, domenica 20 ottobre