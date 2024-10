Guida definitiva per scegliere la migliore racchetta da padel in base al tuo stile di gioco

Il padel è una disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede, anche nel nostro Paese. Deriva dal tennis e impone l’uso di una racchetta molto particolare, dotata di una struttura rigida e di un piatto forato, appositamente studiato per renderla leggera e maneggevole. Scegliere una racchetta di buona fattura e adatta alle proprie caratteristiche fisiche e tecniche, è fondamentale per elevare il proprio rendimento nel corso del tempo. Ma come si fa a scegliere la racchetta più adatta al proprio stile di gioco? Scopriamolo insieme!

Forma e stili di gioco

Chi desidera acquistare una racchetta da padel deve assolutamente prendere in esame determinati fattori, quali la forma del piatto, il bilanciamento del peso in relazione alla propria forza, i materiali, la struttura, il grip. Conoscere tali parametri consente di individuare la racchetta ideale per il proprio stile di gioco. Il primo elemento da prendere in considerazione è la forma. Le racchette da padel rotonde presentano un bilanciamento del peso basso, in direzione del manico: ciò consente un maggior controllo del colpo a discapito della potenza. La superficie d’impatto è più ampia e, quindi, adatta anche ai giocatori con poca esperienza e a coloro che non padroneggiano una tecnica di gioco soddisfacente. Oltre ad essere consigliata ai principianti, può fare al caso dei giocatori esperti che preferiscono la precisione alla potenza. Si tratta, inoltre, di una soluzione perfetta per le donne. La racchetta a forma di diamante è l’esatto opposto di quella tonda. In questo caso, infatti, il bilanciamento del peso è tutto appannaggio della testa. Ciò offre la possibilità di imprimere più forza nei colpi a scapito della precisione. Calcolare bene la traiettoria è più complicato, ragion per cui le racchette a diamante sono ideali per i giocatori esperti e per coloro che prediligono il gioco offensivo. La terza alternativa possibile è la racchetta a goccia, un mix delle prime due. Il bilanciamento del peso è centrato e ciò garantisce un buon controllo del colpo e una discreta forza. Parliamo, quindi, di una pala versatile, indicata ai giocatori intermedi e a quelli esperti che amano variare spesso il proprio gioco.

Un altro fattore da tenere d’occhio: il peso

Nonostante il peso di una racchetta da padel sia abbastanza contenuto (in genere compreso tra 350 e 400 grammi), è fondamentale tenerne conto al momento dell’acquisto. Il motivo? Anche 30 o 40 grammi possono fare tutta la differenza del mondo, soprattutto quando le partite durano parecchio e la fatica si fa sentire. La scelta del peso, infatti, è legata alla costituzione fisica del giocatore. Una racchetta pesante richiede più forza e un maggior dispendio energetico, ma consente colpi più potenti. Una racchetta più leggera, invece, è adatta ai giocatori con braccia meno allenate, ma anche a coloro che preferiscono la precisione e il gioco a rete alla potenza.

Materiali e struttura

Generalmente, le racchette da padel presentano un telaio in carbonio, materiale che fa della leggerezza la propria qualità principale. Molti brand combinano il carbonio con altri materiali, soprattutto elastomeri. Questi ultimi, infatti, sono in grado di assorbire le vibrazioni migliorando la presa e il comfort. Il piatto, invece, è quasi sempre costituito da un cuore in EVA, che serve ad attutire meglio i colpi. Questo materiale plastico è spesso utilizzato per le suole delle scarpe da corsa e può essere modificato a seconda dell’uso che se ne vuol fare: l’uso di una mescola più rigida conferisce maggiore esplosività ai colpi, mentre l’impiego di una mescola morbida contribuisce ad aumentare il comfort. Questo nucleo in EVA è racchiuso tra due facce in fibra di vetro o in carbonio. Quest’ultimo si distingue per reattività e precisione, mentre la fibra di vetro è più flessibile e ideale per quei giocatori tecnici che vogliono imprimere traiettorie particolari alla palla.

Le racchette consigliate a ogni categoria di giocatori