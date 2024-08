Come scegliere le barrette proteiche: 5 consigli pratici

RIASSUNTO : Chi ama lo sport e lo pratica sia a livello professionale che amatoriale, sa quanto sia importante nutrirsi in maniera adeguata. Una dieta sana e bilanciata non significa solo mangiare alimenti non troppo calorici, evitare dolci e alimenti processati. C’è molto di più. Bisogna infatti fare attenzione ad introdurre le giuste quantità di macronutrienti nel corpo (carboidrati, proteine e grassi).

La maggiore difficoltà è mangiare la corretta quantità di proteine, soprattutto per gli sportivi. Oggi però esistono numerosi spuntini proteici, creati proprio per raggiungere il fabbisogno proteico giornaliero. Le barrette proteiche sono tra le più utilizzate in quanto sono comode, buone e nutrienti. Ma come scegliere le migliori barrette proteiche? Ecco 5 suggerimenti utili:

Controllare la quantità di proteine

Le barrette proteiche non hanno tutte la stessa quantità di proteine. Prima di acquistare le barrette è buona norma controllare le informazioni nutrizionali del prodotto e scegliere quello più adatto considerando il fabbisogno proteico individuale.

Le linee guida ci dicono che il fabbisogno proteico medio per un adulto è di 0,8 g per Kg di peso corporeo, per gli sportivi è maggiore e può arrivare a 1,5-2 g/kg peso corporeo.

E’ importante assumere la maggior parte delle proteine attraverso una dieta equilibrata e sana, l’integrazione di proteine attraverso barrette e altri prodotti, deve essere valutata con attenzione, per evitare di esagerare.

Guardare la lista degli ingredienti

La qualità di una barretta proteica non dipende solo dal contenuto di proteine, ma anche dalla lista degli ingredienti. La regola generale è: ‘più è breve la lista degli ingredienti, migliore è la qualità del prodotto’. Si può usare anche un’app come Yuka per analizzare e valutare le barrette proteiche.

Inoltre, è preferibile scegliere barrette integrali, ricche di fibre e con all’interno noci e frutta, che non solo risultano più salutari, ma favoriscono il senso di sazietà.

Scegliere le barrette a seconda delle proprie esigenze nutrizionali

Se pensiamo di usare le barrette proteiche come spuntino dobbiamo assicurarci che si integrino all’interno del nostro regime dietetico e delle nostre esigenze nutrizionali.

Importante valutare se è meglio acquistare barrette proteiche senza lattosio, barrette proteiche vegane o senza glutine.

Considerare il prezzo

Con un po’ di attenzione e un po’ di ricerca è possibile trovare barrette proteiche economiche, senza rinunciare alla qualità. Il consiglio è di controllare sempre i volantini dei supermercati per trovare barrette proteiche in offerta ( portavolantino.it è un sito utile per sfogliare i volantini da casa).

Un altro consiglio per risparmiare è cercare le barrette proteiche dei Discount, molto apprezzate dagli sportivi sono le barrette proteiche lidl, sia per il prezzo contenuto che per la varietà di tipologie e gusti. Anche i prodotti proteici Eurospin vengono spesso consigliati nei forum e nei gruppi di amanti dello sport.

Non dimenticare le calorie

Ultimo aspetto da considerare prima di acquistare le barrette proteiche sono le calorie. Le persone che seguono una dieta o che non vogliono assumere troppe calorie attraverso gli snack, dovranno scegliere barrette a basso contenuto calorico e preferibilmente a basso contenuto di zuccheri. Tra le migliori barrette proteiche senza zucchero ci sono quelle della linea Enervit .

Le barrette proteiche sono un’ottima soluzione per avere sempre a disposizione uno snack salutare e nutriente. In alcune occasioni possono essere utilizzate anche come sostituto di un pasto, in questo caso è meglio scegliere quelle ad elevato contenuto calorico.

Le opzioni sono davvero molte e si trovano sia al supermercato che online, è importante ricordare però che ‘barretta proteica’ è un termine molto generale e che come si farebbe per qualsiasi altro prodotto, bisogna valutare diversi aspetti prima di procedere all’acquisto, compresi gusto e consistenza.