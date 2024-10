GTWC Europe, finale Sprint a Barcellona: BMW vs Mercedes per il titolo

Primo verdetto questo fine settimana per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS con la finale a Barcellona della Sprint Cup. BMW e Mercedes si contendono il primato dopo una stagione ricca di colpi di scena dal primo atto di Brands Hatch all’ultimo di Magny-Cours.

La BMW M4 GT3 n. 32 Team WRT è provvisoriamente avanti con i tre volte campioni Charles Weerts e Dries Vanthoor. La coppia belga si contende il primato con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter dell’austriaco Lucas Auer e del tedesco Maro Engel.

Due punti separano gli equipaggi citati dopo otto delle dieci competizioni in programma. Entrambe le compagini hanno ottenuto tre gioie a testa dominando quindi la Sprint Cup 2024 che per ora ha visto primeggiare anche la Ferrari n. 14 Emil Frey Racing (Hockenheim race-2) e la BMW n. 46 WRT (Misano race-1). Le due Ferrari 296 GT3 del team elvetico possono sicuramente intromettersi nella bagarre finale in un week-end molto particolare in cui la qualifica giocherà un ruolo chiave.

Barcellona è notoriamente un tracciato in cui è complicato superare, ogni errore può costare caro con trenta auto contemporaneamente sul tracciato e solamente sessanta minuti di gara con cambio pilota obbligatorio. Come accaduto per gli ultimi round della Sprint Cup non ci sarà la BMW n. 46 di Valentino Rossi/Maxime Martin che con Raffaele Marciello tornerà in azione a fine novembre per l’inedita 1000km di Jeddah che concluderà l’Endurance Cup ed il GTWC Europe 2024.