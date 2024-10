Grigor Dimitrov affronta un tifoso: cosa è successo a Shanghai

Non la solita routine. I tennisti sono abituati ormai, nel corso dei vari tornei del circuito ATP, al folto pubblico in fila per avere autografi o gadget da ricordare, legati al proprio idolo. Il Masters1000 di Shanghai è solo l’ultimo evento della serie e Grigor Dimitrov è tra i giocatori più apprezzati sia per il modo di giocare che per il suo essere sportivo in campo.

Un episodio, però, particolare si è venuto a creare nella settimana in Cina. All’uscita dello stadio, il bulgaro si è ritrovato circondato dai tifosi che, per l’appunto, chiedevano foto e autografi. Nulla di diverso dal solito. Dimitrov, però, è venuto a contatto con qualcuno mentre cercava di farsi largo tra la folla.

Stando a quello che si è riuscito a ricostruire, qualche tifoso esagitato ha rischiato di farlo cadere a terra nel momento in cui stava attraversando l’area in questione. Grigor, dunque, ha reagito in maniera piuttosto arrabbiata, arrivando addirittura a cercare la persona e ad affrontarla. Le immagini sui social descrivono ancor meglio l’accaduto.

VIDEO DIMITROV SHANGHAI

Una reazione che si può comprendere per il rischio che Dimitrov ha corso di farsi male nella circostanza. Magari, gli organizzatori prenderanno provvedimenti circa la gestione della sicurezza all’uscita dello stadio.