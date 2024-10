Griglia di partenza Superbike, GP Portogallo 2024: Razgatlioglou in pole, Petrucci insegue

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Estoril 2024, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sull’ominimo circuito portoghese. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza. Turno decisamente intenso in terra lusitana in vista della gara-1 di oggi pomeriggio, domani spazio a Superpole Race e gara-2.

Toprak Razgatlioglou ha conquistato la pole position in sella alla BMW, precedendo Danilo Petrucci e Jonathan Rea. Il centauro della Ducati è riuscito ad agguantare la piazza d’onore, precedendo l’alfiere della Yamaha. La seconda fila sarà aperta da due italiani: Andrea Locatelli con la Yamaha e Nicolò Bulega con la Ducati, a precedere la BMW di Michael van der Mark.

A seguire la Ducati di Sam Lowes e la Honda di Tarran Mackenzie, poi le Kawasaki di Alex Lowes e e Axel Bassani. Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Estoril 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito spagnolo.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ESTORIL SUPERBIKE 2024

1. Toprak Razgatlioglou (BMW)

2. Danilo Petrucci (Ducati)

3. Jonathan Rea (Yamaha)

4. Andrea Locatelli (Yamaha)

5. Nicolò Bulega (Ducati)

6. Michael van der Mark (BMW)

7. Sam Lowes (Ducati)

8. Tarran Mackenzie (Honda)

9. Alex Lowes (Kawasaki)

10. Axel Bassani (Kawasaki)

11. Alvaro Bautista (Ducati)

12. Andrea Iannone (Ducati)

13. Xavi Vierge (Honda)

14. Iker Lecuona (Honda)

15. Michael Ruben Rinaldi (Ducati)

16. Remy Gardner (Yamaha)

17. Garrett Gerloff (BMW)

18. Dominique Aegerter (Yamaha)

19. Scott Redding (BMW)

20. Luca Bernardi (Yamaha)

21. Bradley Ray (Yamaha)

RISULTATI GP ESTORIL SUPERBIKE 2024

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’52.430 5 133,907 305,9

2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’52.512 0.082 0.082 7 133,810 305,9

3 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’52.939 0.509 0.427 6 133,304 300,0

4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’53.357 0.927 0.418 7 132,812 296,7

5 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’53.429 0.999 0.072 7 132,728 300,0

6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’53.628 1.198 0.199 7 132,496 295,9

7 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’53.673 1.243 0.045 7 132,443 295,9

8 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’53.796 1.366 0.123 7 132,300 298,3

9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’53.937 1.507 0.141 4 132,136 298,3

10 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’54.049 1.619 0.112 7 132,006 305,9

11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’54.239 1.809 0.190 6 131,787 295,9

12 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’54.516 2.086 0.277 6 131,468 307,7

13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’54.575 2.145 0.059 6 131,400 301,7

14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’54.678 2.248 0.103 6 131,282 298,3

15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’55.252 2.822 0.574 6 130,629 299,2

16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’55.262 2.832 0.010 7 130,617 298,3

17 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’55.887 3.457 0.625 6 129,913 301,7

18 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’56.346 3.916 0.459 7 129,400 297,5

19 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’56.764 4.334 0.418 5 128,937 298,3

20 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’57.623 5.193 0.859 7 127,995 281,3

21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’57.941 5.511 0.318 7 127,650 295,1

—————– Not Qualifed —————–

NQ 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’58.107 5.677 0.166 7 127,471 295,9

NQ 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’58.407 5.977 0.300 7 127,148 292,7

NQ 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 2’00.479 8.049 2.072 5 124,961 285,7