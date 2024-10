Golf, un sorprendente Echavarria balza al comando del The Zozo Championship

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in uno degli ultimi appuntamenti di questo intenso 2024. Si è infatti concluso il secondo round del The Zozo Championship (montepremi 8.5 milioni di dollari) con un sorprendente cambio della guardia in vetta alla leaderboard. Grazie ad un solido round da -6 il colombiano Nico Echavarria si porta in testa con lo score complessivo di -12 (128 colpi).

Per il sudamericano due lunghezze di margine sugli americani Taylor Moore e Justin Thomas (foto), seguiti ad un colpo di distanza dal connazionale Eric Cole, dall’irlandese Seamus Power, e dal cinese di Taipei C.T. Pan. -8 e settima posizione per gli statunitensi Rickie Fowler e Max Greyserman. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -7 al nono posto il venezuelano Jhonattan Vegas, il cinese di Taipei Kevin Yu, l’americano Andrew Novak ed il nipponico Taisei Shimizu.

Sul percorso par 70 del Narashino Country Club di Inzai (Prefettura di Chiba, Giappone), la classifica dopo metà gara è alquanto corta. I prossimi due round saranno infuocati con oltre 30 golfisti racchiusi in solo 8 colpi e la possibilità di rientrare per diversi big attardati a margine delle prime due giornate. Ci proverà di sicuro Xander Schauffele. L’americano dopo un cattivo esordio ha piazzato un ottimo -5 risalendo fino al 42° posto con -2.

Vi ricordiamo infine che il Zozo Championship offre un field di 78 giocatori composto dai primi 60 golfisti arruolabili del PGA Tour seguendo la classifica della stagione precedente della FedEx Cup, dai primi 7 golfisti del 2024 del Japan Tour, dai primi tre del Bridgestone Open, ed infine da 8 inviti scelti dagli sponsor.