Golf, Keith Mitchell guida il Sanderson Farms Championship dopo il “moving day”

Moving day concluso sul PGA Tour con 3 giocatori in appena 3 colpi. La terza giornata del Sanderson Farms Championship, ospitato sui fairway del The Country Club di Jackson, ha infatti visto balzare al vertice della classifica lo statunitense Keith Mitchell che, dopo un bogey-free-round in -7, si è messo alla guida della leaderboard a -20.

A farne le spese è stato connazionale Beau Hossler, leader dopo le prime 36 buche, che durante il sabato di gara ha tirato leggermente il freno ed ha girato in “soli” 68 colpi (-4) per un totale di -19, e che si deve accontentare di una seconda piazza provvisoria. Terzo posto provvisorio, invece, per un ottimo Kevin Yu, che porta in club house il terzo score con 66. Il professionista di Taiwan, durante le 54 buche, ha saputo limitare gli errori (marcando appena 3 bogey nei primi due giorni) ed attaccare il campo quando necessario.

PGA Tour che conferma, ancora una volta, di essere dominato da un panorama di giocatori quasi ed esclusivamente statunitensi. La concomitanza del Sanderson Farms Championship con l’Alfred Dunhill Links Championship in Scozia non aiuta la massima divisione golfistica a stelle e strisce in fatto di differenziazione, tuttavia 9 giocatori dei primi 12 sono provengono dagli Stati Uniti ed appena 3 dal resto del mondo. In quarta posizione a -16 troviamo infatti gli “yankee” Bud Cauley, Lucas Glover e Jacob Bridgeman. In settima piazza, a -15, Michael Thorbjornsen, Daniel Berger (anche loro golfisti d’oltreoceano) e Ryan Fox (neozelandese). A chiudere la top 12, con uno score di -14 dopo 54 buche, ci sono l’irlandese Seamus Power ed i due statunitensi Eric Cole e Gary Woodland.

Il defending champion Luke List si trova in 48ma posizione a -9. Il 39enne, passato professionista nel 2007 e con all’attivo solamente due vittorie in 17 anni di Tour (una l’anno scorso qui sullo stesso percorso ed una nel 2022 al Farmers Insurance Open, entrambe ai playoff), ha trovato fin da subito un ottimo ritmo sui green dimostrando di riuscire a trasformare le occasioni in birdie, ma semplicemente i giocatori in testa hanno una marcia in più questa settimana.

Il field, complice l’evento sul DP World Tour sui 3 campi di Kingsbarns, St.Andrews e Carnoustie, risulta privo di nomi altisonanti e di un certo spessore. Si segnalano, tuttavia, le ottime prestazioni di Rickie Fowler, 13° a -13 con soli 4 bogey nelle 3 giornate disputate fin qui, del finlandese Sami Valimaki, in 41ma piazza con -10 (anche lui solo 4 bogey in 54 buche) e di Patton Kizzire, appaiato al connazionale Fowler in 13ma posizione a -13, che ha avuto un moving day piuttosto altalenante (7 birdie, 5 bogey e 6 par).