Golf: Guido Migliozzi all’Open di Francia per ripetersi e rincorrere una carta del PGA Tour

Nuova settimana, altro torneo sul DP World Tour. Il circus si sposta, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, in Francia, più precisamente sul percorso de Le Golf National (Île-de-France), teatro ad agosto delle Olimpiadi vinte da Scottie Scheffler, per il FedEx Open de France 2024.

Per la prima volta sotto l’egida del colosso americano delle spedizioni (negli anni passati si erano avvicendate società come Cazoo, Amundi, Alstom e HNA come “main sponsor”), l’Open de France, nato nel 1906 e giunto alla sua 106° edizione, vedrà scendere in campo un field variegato, con qualche grande nome assente e diverse “new entry”.

Saranno della partita lo statunitense Billy Horschel, fresco vincitore del BMW PGA Championship davanti al sudafricano Thriston Lawrence e al nordirlandese Rory McIlroy, i fratelli danesi Rasmus e Nicolai Højgaard insieme al connazionale Thorbjørn Olesen, il pretoriano Darren Fichardt, in grande spolvero durante l’Alfred Dunhill Links Championship in Scozia vinto per la 3° volta da Tyrrell Hatton, e i britannici Danny Willett (Masters Champion), Matt Wallace e Justin Rose (vincitore dello U.S. Open 2013 oltre ad altri 9 tornei sul PGA e 11 sullo European Tour) tra i favoriti.

Al via per la compagine francese 19 giocatori tra cui 3 favoriti su tutti: Victor Perez (vincitore di 3 titoli sul tour europeo tra cui l’Alfred Dunhill Links Championship del 2019, il Dutch Open nel ’22 e l’Abu Dhabi HSBC Championship nel ’23); Matthieu Pavon (impostosi nel Farmers Insurance Open sul PGA Tour ad inizio ’24 e campione di Spagna nell’Acciona Open di fine ’23); Antoine Rozner (1° nel Golf in Dubai Championship ’20, vincitore del Commercial Bank Qatar Masters ’21 e primo nell’AfrAsia Bank Mauritius Open del ’23).

In grande forma tra i transalpini è anche il 23enne Tom Vaillant che negli ultimi 5 tornei disputati è riuscito a piazzarsi T7 all’Alfred Dunhill Links Championship della settimana scorsa e 17° al British Masters di inizio settembre.

Gli azzurri in campo a Le Golf National, invece, saranno 7. A guidare la spedizione in terra francese sono Guido Migliozzi, che qui ha vinto nel ’22 davanti di un solo colpo a Rasmus Højgaard, e Matteo Manassero che, tuttavia, stenta a far decollare il proprio gioco nella sortita d’oltralpe (non si è mai classificato tra i primi 10).

I due italiani hanno, tra l’altro, la necessità di chiudere la stagione 2024 nel migliore dei modi per confermare quanto fatto fin qui. I due golfisti veneti mantengono la 3° (Matteo) e la 10° (Guido) posizione in vista della carte per il PGA Tour ma gli appuntamenti, dopo la Francia, sono ancora due prima del “gran finale” in terra emiratina per l’Abu Dhabi e DP World Tour Championship. D’obbligo, dunque, arrivare preparati e racimolare quanto basta per fare il salto di qualità oltreoceano.

Tornano anche i fratelli Molinari seguiti da Andrea Pavan (67° nella Race to Dubai) che si gioca a viso aperto la qualificazione per gli eventi finali del DP World Tour, Francesco Laporta (miglior azzurro in Scozia in T43) e Lorenzo Scalise.

L’Open di Francia mette in palio un montepremi di 3.25 milioni di dollari e 5.000 punti R2DR. L’evento, targato FedEx, sarà visibile su Sky Sport Golf dalle 13:30 alle 18:30 il giovedì e il venerdì, dalle 13:00 alle 17:30 il sabato e la domenica dalle 12:30 alle 17:30.