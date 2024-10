Golf: è morto Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana. Aveva 85 anni

E’ scomparso il presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti. Aveva 85 anni ed era appena stato rieletto per il quarto mandato, avendo ottenuto il 16 settembre scorso il 71,29% dei voti, superando la soglia dei due terzi, richiesta per i mandati oltre il terzo.

Franco Chimenti era nato a Napoli il 7 agosto del 1939, ed era stato a lungo Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica all’Università “La Sapienza” di Roma, dove aveva ricoperto poi la carica di Preside, ed era membro della New York Academy of Scienses.

Dal 1970 al 2000 era stato presidente dell’Istituto di Ricerca Dermocosmetica, mentre dal 1981 al 1985 aveva ricoperto la carica di vicepresidente della Società Sportiva Lazio della quale era poi diventato presidente nel 1986.

Nel 1996 era diventato Consigliere della Federazione Italiana Golf, venendo anche nominato vicepresidente, infine nel 2002 per la prima volta era stato eletto presidente, entrando a far parte del Consiglio Nazionale del CONI, diventando poi membro della Giunta dal 2004 al 2008 e dal 2012 al 2021.

Il 19 febbraio 2013 era stato nominato vicepresidente vicario del CONI, ma poi si era dimesso l’11 giugno 2013 per diventare il Presidente della CONI Servizi S.p.A. Il 20 dicembre 2021 aveva ricevuto il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza del CONI. Aveva portato per la prima volta la Ryder Cup in Italia.