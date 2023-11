Golf: gli Open d’Italia 2024 e 2025 si giocheranno in Emilia-Romagna e Toscana

Dopo il successo della Ryder Cup 2023, giocata al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, in Italia si torna a parlare di golf ad altissimo livello.

In un incontro con i media infatti, relativo all’Open d’Italia 2024, che si terrà dal 27 al 30 giugno dell’anno prossimo, il presidente della FederGolf Franco Chimenti ha svelato che la sede del torneo non sarà quella della capitale ma bensì quella dell’Adriatic Golf Club di Cervia, in Emilia-Romagna.

E non è tutto, perché l’edizione 2025 dell’Open d’Italia muterà un’altra volta il suo campo di gara: dall’Emilia-Romagna alla Toscana, sui green del Golf Club Argentario di Monte Argentario (Grosseto), con date ancora in definizione.

Così, nel dettaglio Franco Chimenti: “Il mondo del golf italiano ha un grande cuore, nei momenti difficili è sempre presente. Siamo orgogliosi di annunciare che le prossime due edizioni degli Open d’Italia si giocheranno rispettivamente in Emilia-Romagna, a Cervia, e in Toscana, all’Argentario. In due Regioni che hanno e stanno dimostrando una forza incredibile, andando oltre le difficoltà”.

Che poi ha aggiunto: “Sono sicuro che questi due Open d’Italia contribuiranno a rilanciare il turismo sportivo. Il mio ringraziamento va ai presidenti Bonaccini e Giani, insieme realizzeremo due grandi tornei internazionali dove i nostri azzurri saranno protagonisti. L’Open del 2024 arriverà a un mese esatto dal via delle Olimpiadi di Parigi, quello del 2025 nell’anno della Ryder Cup di New York. Il golf è veicolo d’inclusione, aggregazione, partecipazione, e ha una valenza sociale ed educativa. Dopo il successo epico della Ryder Cup si apre una nuova era per il golf italiano. Con il sostengo dei Circoli e di tutto il movimento, e grazie all’impulso della Ryder, vogliamo rendere il golf in Italia uno sport sempre più popolare”.

Foto: FIG