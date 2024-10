Golf, An Byeong-hun al comando del Genesis Championship dopo due round, secondo un ottimo Laporta

I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle il secondo turno del penultimo evento stagionale prima del gran finale di Dubai. Siamo infatti arrivati a metà gara del Genesis Championship (montepremi 4 milioni di dollari), ricco torneo che si disputa in Corea del Sud. E’ proprio uno dei padroni di casa a guidare la leaderboard dopo 36 buche. Si tratta di An Byeong-hun, che guida la classifica con lo score complessivo di -11 (133 colpi).

L’asiatico vanta due lunghezze di margine sul sudafricano Casey Jarvis e su un ottimo Francesco Laporta. L’italiano è il migliore di giornata con un superbo round da -7 macchiato da un solo bogey grazie al quale recupera ben 27 posizioni. -8 e quarto posto per lo spagnolo Ivan Cantero, il portoghese Ricardo Gouveia, il giapponese Rikuya Hoshino e l’americano Johannes Veerman.

Sul percorso par 72 del Jack Nicklaus Golf Club Korea di Incheon (Corea del Sud) completano la top ten in ottava piazza con il punteggio di -7 l’iberico Alejandro Del Rey, il sudcoreano Tom Kim e l’inglese Matthew Southgate. Classifica alquanto corta con oltre 30 partecipanti racchiusi in un fazzoletto di 7 lunghezze. +1 di giornata ma taglio evitato da Edoardo Molinari. Il torinese figura nel gruppone al 41° posto con -2.

Sospiro di sollievo anche per Guido Migliozzi e Filippo Celli, che avanzano agli ultimi due round per il rotto della cuffia dopo il -1 di metà kermesse. Nulla da fare invece per Andrea Pavan e Renato Paratore, che subiscono il cut a causa del par dopo 36 buche. Rammarico per Paratore, che a margine dell’ottimo esordio di ieri vanifica le chance scivolando in un pesante +4 di giornata. Eliminato anche Lorenzo Scalise, 78° con +1. Domani in mattinata spazio al terzo round con un Francesco Laporta che promette scintille.