Giro di Lombardia 2024, arriva il forfait di Andrea Bagioli

Il Giro di Lombardia 2024 non vedrà fra i suoi protagonisti Andrea Bagioli. Il corridore italiano del team Lidl-Trek non prenderà parte infatti alla “Classica delle Foglie Morte” a causa di un’indisposizione, come raccontato sui social.

“Purtroppo, dopo alcuni giorni con la febbre, sono costretto a saltare Il Lombardia – fa sapere il nativo di Sondrio, classe 1999 –. Dispiace non poter prendere parte all’ultima Monumento della stagione, la mia preferita e della quale ho solo bellissimi ricordi”.

Davvero un gran peccato per Bagioli, che nell’edizione 2023 della corsa arrivò al secondo posto stampando un risultato di prestigio per la sua carriera.

Per domani – prestando un occhio alle condizioni meteo della gara – tutte le attenzioni o quasi saranno quindi puntate su Tadej Pogacar: il campione del mondo che va a caccia di un altro successo in una “Monumento”. In ottica italiana non vi sarà da dimenticare che il Giro di Lombardia 2024 sarà l’ultima corsa, a 42 anni, di Domenico Pozzovivo: l’inossidabile lucano che in sella alla sua bicicletta, nonostante mille infortuni, ha attraversato almeno due generazioni ciclistiche.