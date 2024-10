Giro del Veneto, presentato il percorso: il circuito del Monte Berico regalerà spettacolo

Il Giro del Veneto si correrà mercoledì 16 ottobre e sarà uno degli ultimi appuntamenti dell’intensa stagione ciclistica. La corsa voluta da Filippo Pozzato si preannuncia particolarmente esigente e si snoderà lungo un tracciato nervoso, aperto a più soluzioni. Partenza a Verona e arrivo a Vicenza per un totale di 178 chilometri, nei primi 50 km ci sarà soltanto l’asperità di Colognola ai Colli, poi si scenderà verso San Bonifacio, Arcole e Cologna Veneta, tornando poi verso nord in direzione Lonigo.

Bisognerà affrontare la salita del Monte Roccolo e lo strappo di Grancona, per poi transitare per Vo’ di Brendola e Valmarana. A Vicenza sarà proposto un circuito finale di 15 km da ripetere cinque volte, con il Monte Berico a fare da punto di riferimento: strappo di un chilometro (pendenza media del 7,1%, ma punte del 12% nella parte conclusiva), seguito dallo zampellotto di Via Pilla. L’arrivo sarà posto proprio prima della salita, lasciando le porte a qualche velocista in grado di tenere il passo.

La corsa è rinata nel 2021 dopo un’interruzione di otto anni: nella scorsa edizione vinse il francese Dorian Godon, mentre due stagioni fa si impose Matteo Trentin, secondo nel 2021 alle spalle del belga Xandro Meurisse. Nell’albo d’oro figurano anche nomi di lusso come Fausto Coppi, Costante Girardengo, Fiorenzo Magni, Francesco Moser, Moreno Argentin, Davide Rebellin. La startlist verrà comunicata nelle prossime settimane, vedremo quali saranno i big di questa edizione.