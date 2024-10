Freestyle, Flora Tabanelli splendida seconda nel Big Air a Chur. Settimo il fratello Miro

Talento e sprezzo del pericolo. Serve questo per rendere al meglio nelle varie specialità del freestyle sulla neve. La stagione degli sport invernali ha preso il via nel week end a Chur, in Svizzera, relativamente a questa particolare disciplina, e nel caso parliamo delle evoluzioni aree del Big Air, che hanno regalato non poche emozioni agli appassionati.

Ebbene, il talento di Flora Tabanelli si è messo ancora una volta in luce. Nella stagione passata la classe 2007 emiliana era riuscita a salire sul podio in due circostanze, ovvero i due terzi posti delle tappe di Pechino (Cina) e di Tignes (Francia). Vanno menzionati anche la medaglia d’oro ai Mondiali giovanili di Livigno e il metallo pregiato a Cinque Cerchi nei Giochi Olimpici giovanili di Gangwon (Corea del Sud).

È di Flora, dunque, il primo podio azzurro di questa stagione sulle nevi nella prima uscita del circuito internazionale. Tabanelli, infatti, ha ottenuto il miglior piazzamento della sua giovanissima carriera in Coppa del Mondo, visto il secondo posto in terra elvetica. La nostra portacolori ha totalizzato lo score di 161.00, frutto di un 84.00 nella run-2 e di un 77.00 nella run-3. Solo la padrona di casa, Mathilde Gremaud (14° successo della carriera nel circuito), ha saputo fare meglio con 178.50. A completamento della top-3 la tedesca Muriel Mohr (143.75).

Sul versante maschile il fratello Miro (Tabanelli) si è classificato in settima piazza con lo score di 160.25, nella prova che ha sorriso all’austriaco Matej Svancer (186.00) davanti al norvegese Tormod Frostad (178.00) e al canadese Dylan Deschamps (172.25).