Frederic Vasseur tiene i piedi per terra: “Grande week-end ad Austin, ma dobbiamo continuare a lavorare”

C’è grande soddisfazione in Ferrari per la doppietta ad Austin (Texas), sede del 19° round del Mondiale 2024 di F1. La vittoria del monegasco Charles Leclerc e la seconda posizione dello spagnolo Carlos Sainz hanno dato un seguito a quello che si pensava dopo l’ottimo primo giorno di prove libere, ovvero che la Rossa sul passo gara fosse molto prestazionale.

La domenica negli States ha sorriso alla scuderia di Maranello che, considerando il terzo posto dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il quarto del britannico Lando Norris (McLaren), è distante 48 lunghezze dalla vetta occupata dal team di Woking nella graduatoria dei costruttori. A parlare di quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur.

“La lotta è serrata e i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera, come si è fatto qui in Texas. Già nel prossimo fine-settimana saremo in Messico in un contesto molto diverso e quindi bisognerà essere rapidi nel girare in pista in altura“, ha dichiarato Vasseur.

Parlando delle ambizioni per il campionato costruttori: “Dobbiamo rimanere calmi. Mancano cinque gare alla conclusione e ci sono ancora due Sprint Race in calendario, di conseguenza possono accadere ancora tantissime cose. Noi pensiamo gara per gara, senza andare troppo oltre“, ha precisato l’ingegnere francese. In conclusione, analizzando le prove dei due piloti: “Entrambi sono stati eccellenti. Leclerc è stato molto abile in curva-1, sfruttando il confronto tra Lando Norris e Max Verstappen, mentre Carlos Sainz, nonostante sia rimasto un po’ imbottigliato, aveva una grande velocità e si è preso la piazza d’onore. Sapevamo che oggi sarebbe stata cruciale la gestione delle gomme e così è stato“.