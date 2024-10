Frederic Vasseur ammette: “Non ci aspettavamo la pole-position, sul passo gara siamo veloci”

Qualifiche che hanno sorriso alla Ferrari in Messico. Dopo il trionfo ad Austin, una settimana fa, la scuderia di Maranello ha visto un grande Carlos Sainz andarsi a prendere la pole-position. Un lavoro egregio dello spagnolo, in grado di mettere insieme due giri eccezionali nella Q3 e di precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren del britannico Lando Norris. In quarta posizione ha concluso l’altra SF-24 del monegasco Charles Leclerc.

Soddisfatto il Team Principal, Frederic Vasseur, afflitto da un fastidioso mal di schiena: “Siamo stati protagonisti di belle qualifiche. Non ci aspettavamo di essere in pole dal momento che quest’anno nel time-attack abbiamo fatto fatica. Sainz è stato eccezionale e anche Leclerc ha fatto un buon lavoro, anche se non è troppo contento della seconda fila“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’ingegnere francese.

“Stiamo vivendo un buon momento, dopo la vittoria in Texas, e siamo arrivati qui con una bella spinta. Abbiamo tanta energia e vogliamo metterla in pista. La strategia sarà determinata dalla velocità della vettura. Nelle prove libere di ieri eravamo veloci con benzina nel serbatoio e speriamo di confermarci. Sarà importante, anche, gestire la situazione in curva-1, visto che c’è questo lungo rettilineo e l’effetto scia potrebbe fare la differenza“, ha concluso Vasseur.

Il via alle ore 21.00 italiane sarà sicuramente uno dei momenti importanti. Le squadre si aspettano di affrontare una sola sosta, con la combinazione medie/dure per quanto concerne le gomme. Chiaramente, le tempistiche saranno determinate dalla prestazione della macchina nelle 71 tornate previste.