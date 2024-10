Francesco Bruni amaro: “Luna Rossa tornerà più forte. In America’s Cup avremmo avuto chance”

Il sogno di Luna Rossa è finito: i ragazzi dello skipper Max Sirena non potranno sfidare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La speranza di fronteggiare i Kiwi e di alzare al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo è sfumata definitivamente nelle acque di Barcellona, dopo la settima sconfitta incassata nella finale della Louis Vuitton Cup contro INEOS Britannia. Saranno Ben Ainslie e compagni a battagliare con il Defender, mentre il sodalizio italiano viene eliminato con il risultato di 7-4.

Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa insieme a James Spithill, ha espresso tutta la propria amarezza nelle consuete dichiarazioni che vengono rilasciate a bordo al termine della regata: “Questo è un momento difficilissimo per me e tutti i ragazzi, abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra e sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto un fantastico lavoro“. La delusione era davvero lampante nelle parole del siciliano, che ha poi parlato in italiano.

“Ragazzi grazie mille per il supporto, ci avete fatto sognare. Purtroppo è andata male, ma Luna Rossa sicuramente tornerà più forte“: queste le parole pronunciate dal ribattezzato Checco nella lingua madre, augurandosi che questo sodalizio possa ancora essere protagonista nelle prossime edizioni della competizione sportiva più antica del mondo. Il patron Patrizio Bertelli andrà ancora avanti e proseguirà il suo ossessionato inseguimento alla Vecchia Brocca che perdura da 24 anni o ci saranno delle novità?

Il 51enne, che potrebbe essere arrivato a un momento determinante della propria carriera agonistica, ha poi terminato la propria analisi parlando in inglese: “Penso che avevamo tutte le carte in regola per andare a lottare per la America’s Cup e avere una chance, ma penso che INEOS abbia meritato la vittoria“. Un elogio agli avversari, risultati più affidabili dal punto di vista tecnico (Luna Rossa è incappata in due rotture durante la finale) e più scaltri in partenza, con la convinzione che Team Prada Pirelli avrebbe potuto ambire a qualcosa in più.