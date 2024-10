Bagnaia tranquillizza dopo il venerdì di Buriram: “Potenziale buono, avevamo preso la strada sbagliata”

Lo si era notato nervoso e non così contento della moto Francesco Bagnaia nella prima giornata di prove del GP della Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, il piemontese ha firmato il quarto tempo nelle pre-qualifiche, in cui sono stati gli spagnoli Marc Marquez e Jorge Martin i più veloci.

Pecco ha faticato a trovare la quadra, non completando a volte il proprio giro per l’instabilità in sella alla Ducati GP24. Tuttavia, ai microfoni di Sky Sport, ha un po’ tranquillizzato i propri tifosi: “Come era accaduto in Australia siamo andati nella direzione sbagliata dell’assetto e siamo riusciti a tornare in carreggiata poco prima del time-attack. Le sensazioni, per questo, sono positive“, ha raccontato Bagnaia.

“Da un certo punto di vista, pur sbagliando inizialmente, mi sento bene sulla Ducati e forte sul passo. Avrei potuto fare meglio nel time-attack perché ho commesso degli errori. In altre parole, il potenziale è buono. Dobbiamo ora capire come sfruttare la gomma posteriore. Il dubbio è tra la media e la dura, ma credo che opteremo per quest’ultima opzione visto il degrado“, ha analizzato il due-volte iridato.

“Domani faremo ulteriori giri al mattino per avere informazioni, ma siamo pronti in vista delle qualifiche e del resto week end“, ha concluso il ducatista. A questo punto, non resta che attendere lo sviluppo del fine-settimana, tenuto conto della necessità del piemontese di recuperare 20 punti di ritardo in classifica mondiale a Martin.