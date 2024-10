Francesco Bagnaia carico dopo le qualifiche: “Dobbiamo sfruttare quest’occasione, moto buona sul passo gara”

Francesco Bagnaia ha concluso in seconda posizione le qualifiche del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Motegi, il time-attack ha avuto uno sviluppo particolare, per l’arrivo della pioggia che ha un po’ disturbato all’inizio della Q2 l’agire dei piloti. Fortunatamente per loro, si è trattato solo di una breve parentesi e il tutto si è tenuto in condizioni d’asfalto asciutto.

In questo contesto, la pole-position a sorpresa è andata a Pedro Acosta, che sulla GasGas ha preceduto Pecco e l’Aprilia dell’altro spagnolo Maverick Vinales. Un esito imprevisto, frutto anche della caduta del leader della classifica mondiale, Jorge Martin, in curva-9 e con conseguente partenza dall’undicesima piazzola, e soprattutto del tempo cancellato a Marc Marquez. L’iberico aveva siglato il miglior riscontro sulla GP23 del Team Gresini, ma il suo crono è stato eliminato per non aver rispettato i limiti della pista. Per questa ragione, Marquez si è classificato nono.

“È stata una sessione importante e difficile da interpretare. All’inizio pioveva e la gomma posteriore non funzionava. Sono stato costretto a rientrare ai box per montarne un’altra. Fortunatamente tutto poi è andato meglio. Avrei migliorare il mio tempo, ma le bandiere gialle nell’ultimo tentativo mi hanno impedito di migliorare“, ha raccontato Bagnaia a caldo.

Considerando un Martin in posizione così arretrata, le ambizioni non mancano: “Siamo in una posizione favorevole e ora dobbiamo sfruttare quest’opportunità. La moto è ottima sul passo gara“, ha concluso Pecco. Il via della Sprint Race sarà alle 08.00 italiane e l’alfiere della Ducati ufficiale cercherà di far valere il suo grande passo gara, per conquistare il massimo dei punti (12) e accorciare le distanze in classifica dal centauro della Ducati Pramac.