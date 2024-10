F1: Marko voleva liberarsi di Ricciardo fin dal GP della Spagna. Il retroscena

Malgrado le tre settimane di stop, nel mondo della Formula 1 si continua a discutere. A tenere banco è sempre il chiacchieratissimo addio di Daniel Ricciardo al Racing Bulls Team, arrivato nelle ore successive al Gran Premio di Singapore.

Una scelta, da quanto trapela, fortemente valuta da Helmut Marko che, però, sembra abbia dovuto attendere un periodo di tempo molto lungo (si parla addirittura di mesi), affinché il suo piano potesse prendere effettivamente forma. Una teoria che già serpeggiava nel paddock da settimane, confermata dalla voce autorevole di Christian Horner durante una puntata del podcast F1 Nation.

Il Team Principal della Red Bull ha affermato infatti che il consulente della scuderia austriaca era intenzionato ad appiedare l’australiano da giugno, precisamente dal GP della Spagna, in quanto non soddisfatto dei risultati: “Daniel ha iniziato la stagione senza infamia e senza lode, poi a Miami ha fatto un grande venerdì, salvo poi realizzare un sabato e una domenica davvero disastrosi – ha detto Horner – Stessa cosa a Barcellona. Questo ha fatto arrabbiare Helmut che lo voleva fuori, c’era molto pressione”

Horner ha proseguito: “Io credo di aver fatto di tutto per permettergli di fare bene, altrimenti era out già dopo la Spagna. Tutti i piloti sentono pressione se devono ottenere determinati risultati, ma Daniel è rimasto perché voleva mettersi nelle condizioni di sostituire Checo, in caso di mancanza di risultati di quest’ultimo”.