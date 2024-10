Filippo Ganna perde il record del mondo nell’inseguimento. Joshua Charlton strabilia ai Mondiali

Filippo Ganna non detiene più il record del mondo nell’inseguimento individuale su pista. Il fuoriclasse piemontese aveva stampato un roboante 3:59.636 a Sain-Quentin-en-Yvelines il 14 ottobre 2022, in occasione del suo trionfo ai Mondiali. Il vertiginoso tempo dell’azzurro sui quattro chilometri è stato migliorato in maniera inattesa dal britannico Josh Charlton in occasione delle qualificazioni della rassegna iridata in corso di svolgimento a Ballerup (Danimarca).

Il classe 2003, con un peso forma di 191 cm per 82 kg, ha completato la distanza con lo squillante crono di 3:59.304, dunque togliendo ben 332 millesimi alla prestazione di Filippo Ganna, che in questa affascinante disciplina non olimpica si è laureato Campione del Mondo per ben sei volte (l’ultima dodici mesi fa a Glasgow) e che è assente in questa occasione dopo un’affaticante stagione su strada e dopo aver conquistato il bronzo nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Joshua Charlton difende i colori della Trinity Racing, squadra di livello Continental. Durante questa annata agonistica su strada è stato 20mo nella cronometro riservata agli unger 23 ai Mondiali di Zurigo, a questi Mondiali si era già messo al collo l’argento con la squadra. Filippo Ganna continuare a detenere il mitico record dell’ora con i 56,792 km pedalati l’8 ottobre 2022 a Grenchen (Svizzera), indubbiamente uno dei primati più sentiti nell’universo ciclistico internazionale.