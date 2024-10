Federica Brignone in testa alla classifica dei montepremi! Il Prize Money Ranking di sci alpino, c’è Vinatzer

A Soelden è andato in scena il primo fine settimana della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, con la disputa degli ormai tradizionali giganti sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach. Il massimo circuito internazionale itinerante entrerà poi nel vivo nella seconda parte di novembre, quando tra Levi (Finlandia, 16-17 novembre) e Gurgl (Austria; 23-24 novembre) si disputeranno degli Slalom a precedere la trasferta in Nord America.

Federica Brignone ha vinto la gara femminile, riuscendo a operare il sorpasso ai danni della neozelandese Alice Robinson e della statunitense Mikaela Shiffrin nella seconda manche. La fuoriclasse valdostana ha conquistato il suo 28mo successo in carriera ed è ovviamente balzata in testa alla classifica generale, incominciando nel miglior modo possibile questa annata agonistica. La 34enne è stata poi emulata il giorno successivo dal norvegese Alexander Steen Olsen.

I due vincitori hanno guadagnato 47.000 franchi svizzeri (circa 50.200 euro) e sono così balzato in testa al Prize Money Ranking, ovvero la classifica che viene stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale prendendo in considerazione i premi in denaro acquisiti durante l’anno per meriti sportivi (gli emolumenti garantiti per i risultati acquisiti in ogni gara). L’azzurra e lo scandinavo precedono Robinson e l’altro norvegese Henrik Kristoffersen, entrambi fermi a quota 22.000 franchi.

PRIZE MONEY RANKING SCI ALPINO

FEMMINILE

1. Federica Brignone (Italia) 47.000 franchi svizzeri (circa 50.200 euro)

2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 22.000 franchi svizzeri (circa 23.500 euro)

3. Julia Scheib (Austria) 12.000 franchi svizzeri (circa 12.800 euro)

4. Katie Hensien (USA) 9.000 franchi svizzeri (circa 9.600 euro)

5. Mikaela Shiffrin (USA) 7.000 franchi svizzeri (circa 7.500 euro)

MASCHILE

1. Alexander Steen Olsen (Norvegia) 47.000 franchi svizzeri (circa 50.200 euro)

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 22.000 franchi svizzeri (circa 23.500 euro)

3. Atle Lie McGrath (Norvegia) 12.000 franchi svizzeri (circa 12.800 euro)

4. Lucas Braathen (Brasile) 9.000 franchi svizzeri (circa 9.600 euro)

5. Alex Vinatzer (Italia) 7.000 franchi svizzeri (circa 7.500 euro)