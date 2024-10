F1, Toto Wolff: “Hamilton si adatterà bene alla Ferrari, proveremo a batterlo come avversario”

Il Mondiale 2024 di Formula Uno sta per entrare nella fase calda, con i riflettori puntati sulla lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lando Norris, ma nel frattempo è sempre più vicino il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Il sette volte iridato approderà a Maranello nel 2025, mentre il suo posto verrà occupato dal diciottenne italiano Andrea Kimi Antonelli.

La sfida di Hamilton si preannuncia allettante e impegnativa, dopo una lunga carriera in cui ha sempre corso per scuderie britanniche. Toto Wolff è convinto che il pilota inglese riuscirà ad adattarsi velocemente alla sua nuova vita in Italia: “Molte persone dicano che sarà molto difficile. Ma credo che se si dice che sarà molto complicato, spesso è il contrario. La Ferrari è una grande squadra, ci sono grandi persone, tante emozioni e passione e quindi c’è pressione. Ma credo che troveranno un modo per lavorare insieme“.

“Penso che con Lewis abbiamo vissuto una grande esperienza negli ultimi 12 anni. Farà sempre parte della famiglia. Ma ovviamente, come avversario, cercheremo di batterlo l’anno prossimo. Kimi si unirà a George (Russell, ndr), portando con sé uno slancio, oltre a giovinezza e freschezza. Si può percepire il sorriso che c’è nel team quando si ha un diciottenne a bordo di una vettura“, prosegue il team principal della Mercedes (fonte: Motorsport.com).

Sulle possibili criticità della prima stagione di Antonelli in un top team di Formula Uno: “Ma detto questo, ovviamente, ci saranno momenti in cui l’esperienza di Lewis avrebbe giovato alla squadra. Kimi avrà una curva di apprendimento ripida, ma è assolutamente la cosa giusta da fare per la squadra e non c’è nessuno che avrebbe fatto diversamente“.