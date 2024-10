F1 su TV8: orari in chiaro GP Brasile 2024, programma differite 1-3 novembre

Il Gran Premio di San Paolo rappresenterà il ventunesimo e quart’ultimo appuntamento dell’infinita edizione 2024 del Campionato Mondiale di Formula Uno. Un tempo, a questo punto dell’anno solare, poteva capitare che la stagione fosse già finita (oppure mancasse solo una gara). Viceversa, al giorno d’oggi, ne restano ancora quattro!

Anzi, di più! Perché nel weekend che va da venerdì 1 a domenica 3 novembre si disputerà la quinta e penultima Sprint della stagione. Di conseguenza, piloti e team avranno poco tempo per trovare il giusto assetto, essendoci una sola sessione di prove libere. Sarà viepiù importante arrivare preparati grazie alle simulazioni virtuali.

Si inizierà a fare sul serio già venerdì. Inoltre, i punti iridati saranno conferiti sia sabato che domenica. Quali sono gli orari precisi del fine settimana previsto a Interlagos? Come è strutturato il GP di San Paolo 2024? Quanto è marcato il fuso orario e come fare per seguire la corsa in TV?

F1 – PROGRAMMA GP SAN PAOLO 2024

VENERDÌ 1 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.30-16.30, Prove libere 1

Ore 19.30, Qualifica Sprint

SABATO 2 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00, SPRINT

Ore 19.00, Qualifiche

DOMENICA 3 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18.00, GARA

F1 – GP SAN PAOLO 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Le qualifiche sprint (venerdì) e la Sprint (sabato) saranno proposte gratuitamente in chiaro e in diretta sul canale TV8 (125 SKY, 8 DT). Sarà invece mantenuta la differita per le qualifiche al GP (sabato) e il Gran Premio (domenica). Non vi sarà alcun modo di seguire in chiaro le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta l’appuntamento di Interlagos. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la sprint in diretta e la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Paolo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

VENERDI’ 1 NOVEMBRE (DIRETTA)

Ore 19.30, Qualifiche Sprint

SABATO 2 NOVEMBRE (DIRETTA)

Ore 15.00, Sprint

SABATO 2 NOVEMBRE (DIFFERITA)

Ore 21.30, Qualifiche

DOMENICA 3 NOVEMBRE (DIFFERITA)

Ore 21.30, GRAN PREMIO