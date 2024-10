A che ora la F1 su TV8 oggi, GP USA 2024: programma gara, quando la differita in chiaro

Il Gran Premio degli Usa 2024, diciannovesimo atto del Mondiale di Formula 1, si terrà nel pomeriggio texano di domenica 20 ottobre, ma a causa del fuso orario, gli spettatori europei potranno godersi la competizione in prima serata.

Il Circuit of the Americas è entrato in calendario nel 2012 e da allora non ne è più uscito. Il “Tilkodromo” costruito nei pressi della città di Austin, oltre ad avere diversi tratti palesemente ispirati a noti tracciati europei, ha avuto il pregio di diventare la sede fissa del GP statunitense, dinamica che non si verificava dagli anni ’60 e ’70 con Watkins Glen.

Nel 2023 ha festeggiato Max Verstappen, che sul traguardo aveva preceduto Lewis Hamilton e Lando Norris. Cionondimeno, il veterano della Mercedes venne squalificato per usura eccessiva del fondo della sua Mercedes, promuovendo il connazionale alla piazza d’onore e Carlos Sainz al terzo posto. Cosa accadrà nel 2024 e come seguire il GP degli Usa in TV?

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 20 ottobre

Ore 22.30 – Differita in chiaro gara GP USA 2024 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP USA F1 OGGI (20 OTTOBRE 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio degli Usa.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Austin. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda in questa intensa domenica di sport.

STREAMING – L’evento texano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio degli Stati Uniti, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP USA 2024

Domenica 20 ottobre

Ore 21.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* salvo differenti scelte editoriali dell’ultimo minuto da parte dell’emittente