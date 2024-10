F1, Sergio Perez: “Non riesco a frenare con la Red Bull”

Il messicano Sergio Perez non è riuscito a superare la Q1 nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il pilota della Red Bull ha dato seguito alla sua stagione di grandi difficoltà e il fatto che questo risultato sia maturato nel week end di casa ha un impatto ancora più importante nel percorso di Checo.

“Ho avuto parecchie difficoltà in frenata. Ogni volta che cerco di fermare la macchina, metto troppa energia negli pneumatici e questo rende ingestibile la guida“, ha detto Perez. Un problema che non è una novità stando a quanto affermato dal pilota del team di Milton Keynes: “Sono tre gare che non riesco a fermare la macchina come vorrei. È una cosa che possiamo vedere nei dati, ma al momento non siamo in grado di risolverla“.

“Una problematica che si presenta dopo il lungo rettilineo e dove l’impianto frenante è maggiormente sollecitato. Dal momento che su questa pista il grip non è molto, trovare il feeling con la vettura è ancora più complicato“, ha concluso Perez. Di sicuro, desta sensazione che il messicano si ritrovi nelle retrovie, mentre l’altro alfiere della squadra anglo-austriaca abbia lottato per la pole-position.

La posizione di Checo si fa sempre più traballante e se il GP di casa non dovesse riservargli troppa fortuna, alla in Red Bull potrebbero seriamente guardarsi attorno, ancor più di quanto hanno già fatto.